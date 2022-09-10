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Başbakan Üstel Lefke'deydi

10 Eylül 2022 Cumartesi 19:15
Başbakan Üstel Lefke'deydi

Başbakan Ünal Üstel, bölgelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefke’deydi.

Beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle Lefke’yi ziyaret eden Başbakan Üstel, vatandaşlarla bir araya geldi.

Lefke Spor Külübü’nde halkla buluşan Başbakan Üstel, hükümetin icraatlarıyla ilgili bilgiler verdi ve sorunları dinledi.

Başbakan Üstel, burada yaptığı konuşmada ülkenin bulunduğu zor şartlar içerisinde bir ateşten gömlek giyerek halka hizmet etmeye başladıklarını kaydederek, ekip arkadaşlarıyla dayanışma ruhu, birlik, beraberlik ve uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Muhalefetin bu ateşten gömleği giymekten kaçındığını belirten Başbakan Üstel, devraldıkları öncelikle geçmişten biriken sorunları çözmek için yola koyulduklarını anlattı.

Üstel, 2008’de ilk adımları atılan belediyeler reformuyla ilgili bugüne kadar yaşanan süreç ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Üstel, halka daha kaliteli ve daha iyi hizmet verilebilmesi için, yerel yönetimlerin daha güçlü ve büyük işlere imza atması için reformun gerekliliğine dikkati çekti.

Bu konuda ülkede kaos yaşanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, muhalefete seslenerek, “Biz üzerimize ne düşerse yapacağız, niyetleri varsa gelsinler beraber adım atalım, niyetleri yoksa UBP çizdiği yolda yürümeye devam edecektir” dedi.

Üstel, 2007’den beri gündeme gelmeyen 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da seçimlere kadar komite çalışmalarının tamamlanıp Meclis’e getirileceğini belirterek, bu sayede belediyelerin oluşturulacak ortak havuzdan pay almasının sağlanarak maddi olarak da daha güçlü olmalarının sağlanacağına işaret etti.

Üstel, tarih ne olursa olsun yerel seçimlerin yapılacağını, bu seçimlerin UBP için ve ülke için çok önemli olduğunu ifade ederek, ‘Bizim davamız insanımız ve ülkemiz. Biz ulusal davamızın da bekçileriyiz. Bundan taviz vermeyeceğiz’ dedi.

Hükümet olarak, Lefke’ye değer verdiklerini ve sorunların bilincinde olduklarını ifade eden Başbakan Üstel, sorunların çözülmesi yönünde yaptıkları çalışmaları önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, UBP Lefke milletvekili Fırtına Karanfil de Başbakan ve ekibine bölge ziyareti için teşekkür ettiler.

Lefke belediye Başkanı Aziz Kaya da söz alarak Lefke bölgesinde çözüm bekleyen sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ve beraberindeki bakanlar vatandaşların sorularını yanıtladı.

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Son Güncelleme: 10.09.2022 19:52
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