banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)
GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini konuk edecek
GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini...
Döviz Kurları (21 Aralık 2022)
Döviz Kurları (21 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Başbakan Üstel'in 21 Aralık mesajı...
Başbakan Üstel'in 21 Aralık mesajı...
banner405

Başbakan Üstel'in 21 Aralık mesajı...

Başbakan Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 09:32
Başbakan Üstel'in 21 Aralık mesajı...

Başbakan Ünal Üstel, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının zor dönemlerden geçerek fedakarlık ve mücadeleyle bugünkü yaşam şartlarına ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydederek, “Aziz şehitlerimizin bu davadaki yerini ve önemini onları sadece şehitler haftasında anmakla ifade etmek asla yeterli olamaz” dedi.

Başbakan Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları kaydetti:

   "21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı geçmişte zor dönemlerden geçmiş, ortaya koyduğu fedakarlık ve mücadele sonucunda bugün sahip olduğu yaşam şartlarına ve özgürlüğüne kavuşmuştur.  Aziz şehitlerimizin bu davadaki yerini ve önemini onları sadece şehitler haftasında anmakla ifade etmek asla yeterli olamaz. Onlar, Kıbrıs Türk halkının kutsal davası uğruna canlarını korkusuzca feda ederek şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızdır.

21 Aralık 1963 tarihi ‘Kanlı Noel’ olarak tarihe geçen ve Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan bir gerçektir. Tüm dünyanın gözleri önünde tarihe kazınan bir insanlık ayıbıdır. Rum – Yunan ikilisinin Adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ile sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insan göçe zorlanmış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır. Yapılan acımasız saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman mücahit ve mehmetçiklerimiz canlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Yarım asır önce verilen bu varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü yıllar boyu maruz kaldıkları acı ve işkencelere rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmeden başını dik tutmasını bilmiş, inanç ve güvenle arkasına bakmadan ilerlemeyi başarmıştır. KKTC’nin var oluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize, Mücahit, Mehmetçik ve kahraman Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye'ye aittir. Bugünün şartları her ne olursa olsun, geçmişte yaşananların unutulması mümkün değildir. Geçmişte olduğu gibi bugün de umut ve inançla güçlü duruşumuzu koruyarak, Anavatan Türkiye’den aldığımız güç ve destekle sağlam adımlarla ilerleyeceğimizden hiçbir kuşkum yoktur.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve aydınlık günlere kavuşması için verilen mücadelede başarıya ulaşmasına, kanı ve canı pahasına şehitlerimizin yapmış olduğu eşsiz katkı daima şükranla hatırlanacaktır. Anavatan Türkiye’den aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)
Döviz Kurları (21 Aralık 2022)
Döviz Kurları (21 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Harmancı: “Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’yle özel gereksinimli çocuk ve gençlerimizin gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek oluyoruz”
Harmancı: “Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’yle özel gereksinimli çocuk ve gençlerimizin gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek oluyoruz”
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
KKTC Gazete Manşetleri (21 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (21 Aralık 2022)
GAÜ değerlerini unutmuyor
GAÜ değerlerini unutmuyor
AB Yardım Programı’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…
AB Yardım Programı’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…
Kamu-İş Cumhurbaşkanlığına yürüyecek
Kamu-İş Cumhurbaşkanlığına yürüyecek
Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim