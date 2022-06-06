Başbakan Üstel, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu’nu kabul etti
Başbakan Üstel, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu’nu kabul etti
06 Haziran 2022 Pazartesi 20:43
Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu’nu kabul etti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel’in kendisini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.
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