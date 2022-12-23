Başbakan Üstel: 2023’te Maraş’ın tamamı açılmış olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa gerçekleştirdiği “Büyük Buluşma” etkinliği tam bir şölen havasında geçti.

Salon önünde zafer meşaleleri yakıldı, tezahüratlarla yer gök inledi. Salonun içerisi tıklım tıklım doldu..

Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk ve belediye meclis üyesi adaylarına destek için yapılan etkinlik mitinge dönüştü.

Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “UBP için asıl olan KKTC’dir, asıl olan devletimizdir ve onu yaşatmaktır” vurgusu yaptı. Seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmediklerini aynı zamanda bir milli mesele olarak gördüklerini dile getiren Hasipoğlu, “Gazimağusa’da Kapalı Maraş açılımının devam etmesini istiyoruz ve bu konuda görüşümüz nettir. 25 Aralık’ta CTP'nin hayallerine son vereceğiz" dedi.

“KİM NE DERSE DESİN ALDIRMIYORUZ”

Büyük bir coşku ve alkışlarla kürsüye gelen Başbakan, UBP Genel Başkanı Üstel, Gazimağusa’nın Kapalı Maraş’tan dolayı büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Gazimağusa’nın stratejik bir önemi olduğunu söyleyen Üstel, Kapalı Maraş politikasının Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğünün altını çizdi.

Kapalı Maraş’ın bir kısmının kullanıma açıldığını hatırlatan Üstel, “Kapalı Maraş’ın hala kapalı olan bölümlerini yeni dönemde açacağız. 2023’te Maraş’ın tamamı açılmış olacak” dedi.

Bu açılım nedeniyle muhalefetin eleştiri oklarını üzerlerine çektiklerini belirten Üstel, “Biz bunu söyledik diye eleştiri almadığımız yer kalmadı. Bizlere söylemediklerini bırakmadılar. Ama biz KKTC’yi yaşatma kararlılığındayız ve bu nedenle kim ne derse desin aldırmıyoruz. Gücümüzü sizden alıyoruz. Hepimiz biriz, tek yüreğiz. KKTC için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİ RUM’A YAPMAK İSTİYORLAR”

Gazimağusa’daki seçimi kazandıklarını ama buradan hükümetin adayı olan Dr. Erdal Özcenk’in sandıktan farkla çıkması gerektiğini vurgulayan Ünal Üstel, sözlerine şöyle devam etti.

“Muhalefet, Anavatan Türkiye ile ortaya koyduğumuz yeni Kıbrıs politikamızın tersini savunuyor. Biz artık iki eşit egemen devlet var diyoruz. Maraş’ı açacağız diyoruz. KKTC güçlenecek, dünyadaki yerini alacak diyoruz. Ama muhalefet bunların tümüne karşı. Çünkü ülkemizin gelişmesini istemiyorlar, bizi federasyon ile Rum’a yamak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz”

ATAOĞLU: ÖZCENK İLE AÇILIMLARA DEVAM

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında Maraş’ın önemine değindi, üç partinin güç birliği ile hareket etmesinin önemini anlattı. Maraş’ı 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Ataoğlu, bu açılımların önüne geçecek bir zihniyetin yerel yönetimde başarılı olmaması gerektiğini vurguladı. Ataoğlu, Dr. Erdal Özcenk’in seçimi kazanacağını ve açılımların devamının geleceğini kaydetti.

ARIKLI: SEÇİM FEDERASYONCULARLA KKTC SEVDALILARI ARASINDA

YDP Başkanı Erhan Arıklı da koalisyon hükümetinin milli dava etrafında birleştiğine dikkat çekti. “Bu seçim federasyon isteyenlerle KKTC’yi yaşatmak isteyenler arasındadır” diyen Arıklı güçlü KKTC için çalıştıklarını belirtti. 2027 yılına kadar iktidarda olacaklarını söyleyen Arıklı, “Biz icraat için reform için geldik. İstikrarlı bir şekilde ülkeyi yöneteceğiz” dedi.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk de seçimi kazanıp Gazimağusa halkının hak ettiği çağdaş belediyecilik hizmetlerini vereceklerini söyledi.

Maraş açılımının yerel yönetimin desteğiyle devam edeceğini söyleyen Dr. Özcenk, “Her şey Gazimağusa için, her şey güçlü KKTC için” vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından parti liderleri ile birlikte Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk ve UBP, DP, YDP’li belediye meclis üyesi adayları kürsüye çıktı.. Birlik beraberlik mesajları verildi.