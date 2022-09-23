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Başbakan Ünal Üstel’den “emirname” açıklaması…

Başbakan Ünal Üstel, “Başbakan olarak amacım toplumsal faydayı gözeterek sorunların üzerine gidip çözümler üretmektir.” dedi.

23 Eylül 2022 Cuma 10:52
Başbakan Ünal Üstel’den “emirname” açıklaması…

Üstel Başbakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yıllardır kangrenleşmiş sorunların üzerine kararlılıkla gittiğini ve “Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” konusunda da bu temel yaklaşımla adım attıklarını belirtti.

-“Hükümetimiz olumsuzlukları gidermek için karar alarak emirnameyi geri çekti”

Bu bölgede emirname uygulamasının çok uzaması ile bölge ve ülke ekonomisinde ciddi olumsuzluklar ve ileriye dönük mağduriyetler yaşanmaya başladığını anlatan Üstel, “Hükümetimiz olumsuzlukları gidermek için karar alarak emirnameyi geri çekti. Emirnameyi geri çekerken esas amaç, daha önce imar planı hazırlanması sürecinde var olan eksiklikleri tüm ilgili taraflarla iş birliği içerisinde çalışarak sağduyulu bir şekilde ortak aklı öne çıkararak gidermekti. Böylece bölgede yaşanan ve ülke ekonomisini çok ciddi bir şekilde olumsuz etkilemeye aday olan sorunlar da çözümlenmiş olacak, çevre, doğa, tarihi doku ve diğer etkenler dikkate alınarak sağlıklı ve planlı büyümenin önü açılacaktı.” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:


 

“Hükümetimizin attığı adım aslında bu bölgemizde ülkemiz için telafisi mümkün olmayacak durumlar yaratma potansiyeli olan sorunlara köklü çözümler getirme amacını taşıyordu. Niyet, bir ortak zemin oluşturarak yaratılan mağduriyetleri ortadan kaldırmak, ülke açısından gerçekten ihtiyaç duyulan düzenlemeleri birlikte hemen yapmaktı.

Sorunların halının altına süpürülerek gizlenemeyeceğini bilen bir anlayışla sorunların üzerine gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. ‘Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’ konusunda adım atarken hedefimiz dünyada çok büyük bir ekonomik kriz yaşanırken, bölge halkını ve ülkeyi kalkındırmak ve bölgede geçimini sağlayan insanımızın geçimini sağlarken zorluklar yaşamasına neden olan durağanlığa son vermekti.

Ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldıracak bir çözüm bulmak şu anda bizim için her şeyin önündedir. İçerisinde bulunduğunuz durumdan çıkış elzemdir. Bunun için de tüm kesimlere adil bir çözüm sunabilmek esas olmalıdır. Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapının sağlıklı, güçlü ve planlı yapılarla yaratılabileceğinin bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte bizim için esas olan yeni mağduriyetler yaratmadan, var olan sorunlara süratle çözümler üretilmesini sağlamaktır. Uzayıp giden ve çözüm getirilmeyen her sorunun yeni mağdurlar yarattığı gerçeğini bilerek, sorumluluk bilinci ile sorunları çözmek için siyasi irade ortaya koyuyoruz. Her kesimi de aynı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye ve yeni mağdurlar yaratmadan, var olan sorunları büyütüp karmaşıklaştırmak yerine çözüme katkı koyma anlayışıyla hareket etmeye davet ediyorum.

Sorunlar bekleyerek çözülmez. Gelin hep birlikte sorunların üzerine gidelim ve ortak çözümler üretelim. Bunu yaparken de çevreyi, doğayı ve tarihsel zenginliklerimizi korurken, yatırımcılara da zarar vermeden bunu başaralım.”

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