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Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

31 Mayıs 2022 Salı 22:28
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Üstel: “TC ve KKTC, tarihten gelen güçlü bağlarla birbirine bağlıdır”

Şentop: “Türkiye için KKTC’nin çok özel, çok ayrıcalıklı bir yeri var. Her zaman böyle olmuştur, böyle olacaktır”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. 

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede, Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti. Görüşmede, TBMM Dostluk Grubu heyeti de hazır bulundu.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başbakan Üstel’i ve yeni kurulan hükümeti tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Türkiye Cumhuriyeti için KKTC’nin her zaman çok özel ve ayrıcalıklı bir yeri olduğuna ve bunun her zaman böyle olacağına işaret eden Şentop, TBMM’deki siyasi partileri arasında birçok konuda çok farklı görüşlerin olduğunu ancak KKTC konusunda tüm partilerin bu farklılıkları bir kenara bırakılıp, mutabakat sağlandığını söyledi. 

- Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs’ın haklı davasına sonuna kadar destek veriyoruz”

Kıbrıs sorununa da değinen Şentop, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs’ın haklı davasına sonuna kadar destek verdiklerini vurgulayarak, bu davanın bütün uluslararası platformlarda, zeminlerde katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.

Şentop, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre görüşmelerinde ortaya koymuş olduğu yeni teze de destek belirterek, bugüne kadar belli bir tez üzerinde her yolun denendiğini ancak Rum kesiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir anlaşma sağlanamadığını, aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar almanın mümkün olmadığını ifade etti.

Şentop, TBMM olarak, bulundukları her uluslararası zeminde KKTC parlamentosu temsilcilerinin de yer alması için gayret ettiklerini, kendi düzenledikleri her toplantıya da davet ettiklerini söyledi. Üstel: “Anavatanımız ile çizdiğimiz yolda adım adım ilerliyoruz”

Başbakan Üstel ise, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde ve iradenin yansıdığı yer TBMM’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, teşekkürleri sundu ve güvenoyu aldıktan sonra ilk resmi ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Başkanı olduğuna dikkat çekti.  Üstel, TC ve KKTC’nin birbirine tarihten gelen güçlü ilişkilerle bağlı olduğunu söyleyerek, bugünkü yaşanan mutluluğun Türkiye Cumhuriyeti’nin Mutlu Barış Harekatı sonucu olduğunu söyledi. 

Federasyon görüşmelerinin sona erdiğini ve bundan sonraki süreçte iki eşit egemen statüsünde görüşmelerin süreceğini vurgulayan Üstel, “KKTC’nin kaybedecek zamanı yoktur. Anavatanımız Türkiye ile çizdiğimiz yolda adım adım ilerliyoruz” dedi. 

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