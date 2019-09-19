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Başbakan TBMM’deydi

Başbakan TBMM’deydi

19 Eylül 2019 Perşembe 13:39
Başbakan TBMM’deydi

ŞENTOP: “KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ EŞİTLİĞİNİ KABUL EDEN VE GÜVENLİĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALAN BİR YAKLAŞIM ESAS ALINMALI”

TATAR: “NEW YORK’TA DİKKATLİ OLUNMALI…”

“KİMSENİN KENDİ ŞAHSİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİYLE MACERAYA VEYA TEHLİKELİ OYUNLARA GİRMESİNE İZİN VERİLMEMELİ. BU TÜRK ULUSUNUN MESELESİDİR.” 

Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslar yapmak üzere Ankara'da bulunan Başbakan Ersin Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a gerçekleştirdi. 

Şentop, bugün öğleden sonra Tatar'ı kabul etti.

Tatar’a görüşmede Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Sonrasında Şentop ve Tatar açıklama yaptı.

ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan ve heyetiyle TBMM’nin KKTC ile ilişkileri değerlendirdiklerini belirterek, “Kıbrıs bizim milli davamızdır” dedi.

Parlamentodaki partilerin KKTC ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili ortak bildiri yayımladığını anımsatan Şentop, Kıbrıslı Türklerin 50 yılı aşkı süre verdiği mücadele ile varlıklarını ve bağımsızlıklarını teminat altına alacak bir netice elde ettiklerini söyledi.

Şentop, Türkiye olarak her zaman yanında oldukları KKTC ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Şentop, Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul eden ve güvenliğini teminat altına alan bir yaklaşımın esas alınması gerekir.  Kıbrıslı Rumlar, adanın ekonomik imkanlarını kendilerine aitmiş gibi kullanma anlayışı içinde. Bu yanlış. Buna hakları yok” dedi.

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TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Şentop ve heyetiyle Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tatar, KKTC’nin ekonomik olarak daha güçlü bir noktaya gelebilmesi, Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarının ve refahının artırılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi, turizm, yükseköğrenim gibi alanlarda yapılan çalışmaların ileriye götürülebilmesi için fikir teatisinde bulunduklarını da söyledi.

Tatar,  hükümetin son dönemde aldığı kararlara, açıklamalarla verdiği mesajlara, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj ve araştırma çalışmalarına verdiği desteğe ve Maraş açılımına işaret etti.

KKTC’nin Türkiye ile etle tırnak olduğunu belirten Tatar, “Garantörlük, Kıbrıs’ta anlaşma olsun ya da olmasın her aşamada devam etmeli” vurgusunda bulundu.

Kıbrıs’ta geçmişten beri büyük oyunlar oynandığını şimdi de emperyalist güçlerin müzakerelerin başlayabilmesi için bir takım baskılar yaptığını kaydeden Başbakan, bu hafta New York’ta yapılacak temaslara işaret etti.

Tatar, “Rumların ve bazı emperyalist güçlerin oyununa gelinmemeli. Tehlikeli bir maceraya veya oyuna girmemiz söz konusu değil. New York’ta dikkatli olunmalı. Sayın Çavuşoğlu’nun da dediği gibi bir müzakere süreci başlayacaksa bunun şartları kesinleşmeli. Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini gözetmeyecek bir anlaşma sürecine sürüklenmemeliyiz. Biz Kıbrıs davasını buralara Türkiye ile birlikte getirdik. Kıbrıs Türk halkının temennisi de bu mücadelenin Türkiye ile birlikte sürdürülmesidir. Her aşama Türkiye ile enine boyuna birlikte değerlendirilmeli ve öyle adım atılmalı. Karşılıklı müşterek menfaatlerimiz var. Büyük fedakarlıklar yapıldı. Özveriler söz konusu. Kimsenin kendi şahsi duygu ve düşünceleriyle maceraya veya tehlikeli oyunlara girmesine izin verilmemeli. Bu Türk ulusunun meselesidir.” dedi.

Açıklamaların ardından TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Tatar’a TBMM’yi gezdirdi.

Öte yandan Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun   onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Başbakan Tatar  Ankara’daki temasları çerçevesinde  bazı basın yayın kuruluşlarından temsilcilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Tatar, akşam da KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Ankara’da düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonuna katılacak.

Son Güncelleme: 19.09.2019 17:06
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