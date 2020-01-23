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Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 sitesi için özel komite

Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 sitesi için özel komite

23 Ocak 2020 Perşembe 14:51
Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 sitesi için özel komite

KURULAN ÖZEL KOMİTE GREATSTONE 2 SİTESİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPARAK RAPOR HAZIRLAYACAK

Başbakan Ersin Tatar’in talimatıyla kurulan özel komite, mahkeme emriyle açık artırmada satılan Lapta’daki Greatstone 2 sitesiyle ilgili araştırma yapacak.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu başkanlık edeceği komitede, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü yer alıyor.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın talimatıyla kurulan komite, taraflarla görüşmelerinin ve araştırmalarının ardından rapor hazırlatarak Başbakan’a sunacak.

Komite, çalışmalarını bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında orta sulh yolu bulma hedefiyle yürütecek.

Greatstone 2 sitesi olarak bilinen site, geçtiğimiz hafta mahkeme emriyle açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 23.01.2020 18:12
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