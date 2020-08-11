Başbakan Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Alithia gazetesi ilgili haberi “Tatar: Maraş’ı İnsanlığa Vereceğiz” şeklinde verirken Fileleftheros gazetesi “Maraş İle Oynuyorlar-Kapalı Şehrin Yıl Sonunda Açılmasında Israr Ediyorlar”, Haravgi gazetesi ise “Maraş Konusunu Seçim Kampanyası Amaçlı Kullanıyorlar” başlıklarını kullandı.
11 Ağustos 2020 Salı 13:28
Alithia gazetesi ilgili haberi “Tatar: Maraş’ı İnsanlığa Vereceğiz” şeklinde verirken Fileleftheros gazetesi “Maraş İle Oynuyorlar-Kapalı Şehrin Yıl Sonunda Açılmasında Israr Ediyorlar”, Haravgi gazetesi ise “Maraş Konusunu Seçim Kampanyası Amaçlı Kullanıyorlar” başlıklarını kullandı.
Son Güncelleme: 11.08.2020 13:32