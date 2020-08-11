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Başbakan Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Başbakan Ersin Tatar’ın, kapalı Maraş kenti ile ilgili yapmış olduğu Kapalı Maraş’ın  açılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştığı ve “Maraş’ı insanlığa kazandıracağız” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.

11 Ağustos 2020 Salı 13:28
Başbakan Tatar’ın açıklamaları Rum basınında
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Başbakan Ersin Tatar’ın, kapalı Maraş kenti ile ilgili yapmış olduğu Kapalı Maraş’ın  açılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştığı ve “Maraş’ı insanlığa kazandıracağız” şeklindeki açıklaması Rum basınında da yer aldı.
Alithia gazetesi ilgili haberi “Tatar: Maraş’ı İnsanlığa Vereceğiz” şeklinde verirken Fileleftheros gazetesi “Maraş İle Oynuyorlar-Kapalı Şehrin Yıl Sonunda Açılmasında Israr Ediyorlar”, Haravgi gazetesi ise “Maraş Konusunu Seçim Kampanyası Amaçlı Kullanıyorlar” başlıklarını kullandı.

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Son Güncelleme: 11.08.2020 13:32
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