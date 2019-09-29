banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9666
EURO
6.1976
Ülkeden ihraç edilecekler
ÜLKEDEN İHRAÇ EDİLECEKLER
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"GEREKİRSE SİLAHI KULLANACAKTIM"
İnsan kaçakçılığı yapmaktan aranan 2 kişi tutuklandı!
ARANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

Başbakan Tatar’dan hukukçu Oktay Feridun için taziye mesajı

Başbakan Tatar’dan hukukçu Oktay Feridun için taziye mesajı

29 Eylül 2019 Pazar 11:39
Başbakan Tatar’dan hukukçu Oktay Feridun için taziye mesajı

“KIBRIS TÜRK TOPLUMU BİR ÇINARINI, ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ”
 

Ulusal Birlik Partisi (UBP): Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, hukukçu Oktay Feridun için yayınladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk toplumu bir çınarını, çok önemli bir değerini daha kaybetti” dedi.
Feridun’un topluma savcı, başsavcı, avukat, bakan olarak çok önemli hizmetler verdiğini vurgulayan Tatar, “Değerli ağabeyimiz, sevgili yeğenimiz Oktay Feridun’un ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi.

banner317
Tatar, “Oktay Feridun, bilgisi, görgüsü, saygınlığı, hizmetleri, dürüstlüğü, açık sözlülüğü, ailesine ve halkına düşkünlüğüyle hep sembol bir hukuk insanı olarak anılacak, asla unutulmayacak” dedi.
Başbakan, Oktay Feridun’a rahmet, Feridun’un ailesine, sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diledi.
 

Son Güncelleme: 29.09.2019 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, 40’ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu...
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, 40’ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu...
YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi
YDP Genel Başkanı’ndan Yükseköğretim Eleştirisi
Tatar, Akıncı’dan, “Genel Sekreter’den Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları gidermek üzere harekete geçmesini istemesini“ talep etti
Tatar, Akıncı’dan, “Genel Sekreter’den Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları gidermek üzere harekete geçmesini istemesini“ talep etti
Feyzioğlu'ndan Kıbrıs meselesi yorumu...
Feyzioğlu'ndan Kıbrıs meselesi yorumu...
Başpapaz "çözüm hiçbir zaman olamayacak" dedi
Başpapaz "çözüm hiçbir zaman olamayacak" dedi
Güney Kıbrıs’ta silahlanma
Güney Kıbrıs’ta silahlanma
“Kısmet” filmi Kıbrıs prömiyerini Limasol’da yapacak...
“Kısmet” filmi Kıbrıs prömiyerini Limasol’da yapacak...
Oktay Feridun hayatını kaybetti
Oktay Feridun hayatını kaybetti
KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek
KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek
600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti
600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim