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Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerini kabul etti

Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerini kabul etti

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:03
Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu Üyeleri’ni kabul etti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e, Yargıç Ahmet Kalkan ve Mehmet Türker, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Cumhuriyet Meclisi Temsilcisi Özen Hürses eşlik etti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni hükümete hayırlısı olsun demek ve Tatar’a da yeni görevinde başarılar dilemek istediklerini belirterek, yargının alışıla geldiği gibi personel ve bina sorununu erkenden ileterek en kısa zamanda ele alınmasını umduklarını kaydetti.
Kadük almış birkaç yasa bulunduğuna da işaret eden Şefik, bu yasaların mahkemelerin çalışması noktasında önemli konular olduğunu vurgulayarak, Tatar’dan yardım talep etti.
TATAR

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Başbakan Ersin Tatar da, bir hukuk devleti olan KKTC’de, hukukun üstünlüğü ve tabi ki, yasama, yürütme ve yargının, tarafsızlığı, duruşu ve verdiği güvenle fevkalade önemli bir kurum olduğunu vurguladı.
KKTC’nin geleceği için doğru icraatların yapılması bakımından hükümetin imkanları dahilinde yapabileceğini ortaya koyacağını kaydeden Tatar, eski bir maliye bakanı olarak birçok kez bu konudaki sıkıntılar aşılsın diye çalışma yaptıklarını, devam eden sorunları çözmek için yine ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Tatar, tüm yargı camiasına hürmetlerini sunarak, KKTC’de hukukun üstünlüğü ve devletin yönetiminde alınacak kararlar için hukuk camiasının da çalışmalarını başarıyla yürütmesini temenni etti.
 


 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarNarinferdi şefikHasan Esendağlıözen Hürses
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