banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti

 Başbakan Ersin Tatar, YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve  YÖDAK üyelerini kabul etti.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 07:40
Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti
banner337
banner351

Başbakanlık’ta dün yer alan görüşmede, Prof. Hasgüler, Başbakan Ersin Tatar’a pandemi sürecinde  yapılmakta olunan çalışmalar, alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, yükseköğretimin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğuna işaret ederek, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan yükseköğretimin bu pandemi sürecinden çok büyük yara almadan çıkmasının önemine dikkat çekti. 

banner341
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını süresince ve salgın sonrasında pozisyon belirlemenin çok önemli olduğunu belirten Başbakan Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlığın bu konuda inisiyatif alarak bazı çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Pandemide yükseköğretimin sürece uyumlaştırılması, alınacak tedbirler ve denetlemelerle bu konudaki çalışmaların süratle yapılması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, her zaman her konuda yardım ve desteğini KKTC’den ve halkından  esirgemeyen Anavatan Türkiye’nin muadil makamlarıyla ve muhataplarıyla konunun süratle ele alınarak yükseköğretimin önündeki  sorunlara  dönük çözüm yollarının üretileceğini  ifade etti.

“Öğrenci Dostu Ada” projesinin de bir devlet projesi olduğuna dikkati çeken Başbakan,  öğrencilere bu proje kapsamında ayrıcalıklar tanınacağını belirtti. 

Başbakan Tatar,  2020-2021 Akademik Yılında eski öğrencilerin ülkeye geri dönüşleri sağlanırken yurtdışından  yeni kayıt öğrencilerin de gelişinin sağlanması yönündeki sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürütüleceğini de vurguladı.  

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2020 09:24
Anahtar Kelimeler:
YödakMehmet HasgülerErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Bakan Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı.. 2’si yerel“
Bakan Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı.. 2’si yerel“
Büyükoğlu “Askerlik Yasası, pandeminin neden olduğu mağduriyeti giderecek”
Büyükoğlu “Askerlik Yasası, pandeminin neden olduğu mağduriyeti giderecek”
SOS Çocukköyü’nden medyaya çağrı...
SOS Çocukköyü’nden medyaya çağrı...
Taçoy: “Barış Harekatı minnetle anmalı… ”
Taçoy: “Barış Harekatı minnetle anmalı… ”
Erhürman: “Toplumun her alanda liderliğe ihtiyacı var”
Erhürman: “Toplumun her alanda liderliğe ihtiyacı var”
Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı
Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim