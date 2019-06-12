Başbakan Tatar, Yayın Yüksek Kurulu’nu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Başbakan Tatar, Yayın Yüksek Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulde Başbakan Tatar’a, kurulun çalışmaları hakkında bilgi veren Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, gelişen teknolojik imkanlar nedeniyle kurumun denetleme görevini yerine getirmede sıkıntılar yaşandığına işaret etti.



Üstün, ilgili yasanın günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin elzem olduğunu vurgulayarak, 3 yıldır bekleyen; zararlı içerikli, kişi ve kurumları küçük düşürücü yayınların denetlenmesini ve reklam açısından denetim sağlayacak 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın Cumhuriyet Meclisi’nden kadük olmadan geçmesi yönündeki taleplerini iletti.Yayıncı kuruluşların içinde bulunduğu durum hakkında da Başbakan Tatar’a bilgi veren Üstün, bu konudaki gelişmeleri aktardı.