Başbakan Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

“Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur” diyen Tatar, Büyükelçi Yazvuzalp’ın, Kıbrıs Türk Halkı’nın ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat olduğunu vurguladı.

Tatar, Yavuzalp’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı diledi.

