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Başbakan Tatar yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu

Başbakan Tatar yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Başbakan Tatar yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar bugün öğle saatlerinde Ciklos bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak, yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar, ülkede artan sıcaklarla yangın tehlikesinin de arttığına işaret ederek, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve diğer ilgililere, gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

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Başbakan Tatar’ın yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde KTBK Komutanı Tümgeneral Yıldırım ve GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da hazır bulundu.

Burada yaptığı açıklamada “Bunları raporlamak lâzım belediyelere kaymakamlıklara bu raporu iletip bu rapor ışığında gerekli tedbirler alınmalı” diyen Başbakan, bu rapora göre tehlikenin daha net görüleceği ve o yönde gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Başbakan Tatar, “Devlet bir kurumdur ve kurumsal hafızası vardır” diyerek, raporlamanın önemine işaret etti. Bu gibi üzücü olayların bir kez daha yaşanmaması için yapılacakların ve alınacak tedbirlerin belirleneceğini söyledi. 

Tatar “Ülke genelinde çalışma yürütülecektir. Herkese, ülkemize geçmiş olsun” diyerek, daha büyük bir felaketin süratle önlendiğini, yangının kontrol altına alındığını, sivil toplum örgütlerinin de yangın yerinde olduğunu görmenin önemli bir duyarlılık göstergesi olduğunu ifade etti

Son Güncelleme: 17.07.2019 18:34
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