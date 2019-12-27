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Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, bir İngiliz turistin çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği Lapta’daki LA Otel’e gitti, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, bir İngiliz turistin çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği Lapta’daki LA Otel’e gitti, yetkililerden bilgi aldı.

27 Aralık 2019 Cuma 10:19
Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti

Kısa bir açıklama yapan ve üzgün olduğunu dile getiren Başbakan, yangının İngiliz vatandaşı karı kocanın odasına çıktığını, kadın turistin hayatını kaybettiğini, eşinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili bir takım spekülasyonlar olduğunu, karı kocanın tartıştığının duyulduğunu dile getiren Başbakan, konunun araştırıldığını, daha sağlıklı açıklamanın araştırma sonuçlanınca yapılabileceğini söyledi.

Başbakan, bölge sakinlerine, müşterilere, otel sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun demek için Lapta’ya geldiklerini belirterek, “Buradayız, meseleye sahip çıkıyoruz” dedi.

Böyle üzücü olayların dünyanın her yerinde olabileceğini dile getiren Başbakan, “Önemli olan anında müdahale etmek, sebepleri öğrenmek ve tedbirler almaktır” dedi.

Tatar, bu olayda zafiyet varsa bunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, başka yerlerde benzer üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, her olaydan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan, polisin ve itfaiyenin iş başında olduğunu, oteldeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Girne Kaymakamı Sinan Güneş de açıklamalarda bulundu.

AKTUĞ: “ÜZGÜNÜZ, KÖTÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ,  sabah 08.15 sularında bölgedeki vatandaşların dumanı gördüğünü ve kendilerine de haber verdiğini, belediye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini anlattı.

Aktuğ, “İnsanlar balkonda, dumandan, yangından kaçmaya çalışıyordu. Bölgeden geçen bir fortlift ve belediyeye ait fortliftle onları balkondan aldık. Üzgünüz, kötü bir gün yaşıyoruz” dedi.

Aktuğ, itfaiyenin ve polisin de hemen olay yerine geldiğini dile getirdi.

Otelde dün akşam 24 kişinin konakladığı bilgisini aldıklarını söyleyen Mustafa Aktuğ, otelde kalan turistlerin diğer otellere yerleştirildiğini söyledi. Mustafa Aktuğ, turistlere kapılarını açan otellere teşekkür etti.

GÜNEŞ: “AÇIKLAMALAR TEKNİK İNCELEMELERDEN SONRA OLACAK”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, hem bölge hem de ülke için üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Yangının bir odada çıktığını ve daha sonra diğer odalara yayıldığını anlatan Sinan Güneş, bölgeye yakın belediye ekiplerinin olması, itfaiyenin erken zamanda müdahale etmesinin daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini kaydetti.

Güneş, polisin bölgede incelemesini sürdürdüğünü, soğutma çalışmalarının yapıldığını kaydetti, bundan sonraki açıklamaların teknik incelemelerden sonra olacağını dile getirdi.

Güneş, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme: 27.12.2019 13:42
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar La Hotel
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