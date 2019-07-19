Başbakan Tatar yabancı parlamenterleri kabul etti

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolaysıyla KKTC’de bulunan yabancı diplomatları kabul etti.

Kabulde, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad temsilcileri hazır bulundu.

Konuk heyet, Kuzey Makedonya’dan Milletvekili Enes İbrahim, Kırgızistan’dan Eski Meclis Başkanı Cynbai Tursunbekov, Azerbaycan’dan Milletvekili Eldeniz Selimov, Ürdün’den Ürdün Senatosu Dostluk Grubu Başkanı Münir Sobar ve eşi ile Çad’dan Türk-Çad Dostluk Grubu Başkanı Adoum Hindi Achair ve Dostluk Grubu Üyesi Ahmad Azaim Barkatallah’tan oluşuyor.



Başbakanlık’taki görüşmenin sonunda toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.



