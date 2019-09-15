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Başbakan Tatar Verigo Festivali'ne katıldı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

Başbakan Tatar Verigo Festivali'ne katıldı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

15 Eylül 2019 Pazar 05:56
Başbakan Tatar Verigo Festivali'ne katıldı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

Yedidalga Halk Plajı’nda yer alan ve 2 gün sürecek Festival, köy girişinden başlayıp plaja kadar süren kortejle açıldı. Davul zurna çalınmasının ardından açılış
konuşmaları yapıldı.

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Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında:  Verigonun Kıbrıs’a özgü, tadı bambaşka bir ürün olduğuna dikkati çekerek, bu ürünü iyi değerlendirmek, korumak ve geliştirmek
gerektiğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar, Tarım Bakanlarının gerekli denetim ve kontrolleri yapıp vatandaşları korumak zorunda olduğunu, ayrıca ürünlerin daha verimli hale
getirilmesi için çalışması gerektiğini belirterek, hükümetin de bu konuya hassasiyetle önem  verdiğini ifade etti.

Hükümetin her zaman üreticilerin yanında olduğuna da vurgu yapan Başbakan Tatar, üreticinin de kazanması için gereken tüm önlemleri almanın görevleri olduğunu
kaydetti.

Son Güncelleme: 15.09.2019 09:30
Anahtar Kelimeler:
Verigo FestivaliErsin Tatar
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