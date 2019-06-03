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Başbakan Tatar ve yardımcısı Özersay İstanbul’da...

Başbakan Tatar ve yardımcısı Özersay İstanbul’da...

03 Haziran 2019 Pazartesi 07:43
Başbakan Tatar ve yardımcısı Özersay İstanbul’da...

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bu sabah İstanbul’a gitti.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtmişti.
Kudret Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güvenoyu almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade etmiş, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” açıklamasında bulunmuştu.

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Bu sabah 07.20’de Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket eden Özersay, Tatar ve Amcaoğlu’nu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve diğer yetkililer uğurladı.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu’nun da yer aldığı heyet adaya bu akşam dönecek.

 

Son Güncelleme: 03.06.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Kudret özersay
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