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Başbakan Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da görüştü

06 Ekim 2020 Salı 18:23
Başbakan Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da görüştü
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KKTC SU TEMİN PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE GELEN SU GEÇİTKÖY’E AKMAYA BAŞLADI

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ANKARA’DA BULUNAN BAŞBAKAN TATAR TELEKONFERANS İLE GEÇİTKÖY’E BAĞLANDI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TATAR MARAŞ’IN KIYI VE SAHİL BÖLÜMÜNÜN PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAĞINI AÇIKLADI

ERDOĞAN MARAŞ KONUSUNDA KKTC’Yİ DESTEKLEDİKLERİNİ BELİRTTİ

“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan Geçitköy barajına su 16.00 itibarıyla akmaya başladı. 

Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz suyun akmaya başlaması sırasında Geçitköy’de incelemelerde bulundu. Suyun Geçitköye akmaya başlaması ekranlara yansıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara’da bulunan Başbakan Ersin Tatar Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılıyla yapılan görüşmenin ardından  telekonferans ile Geçitköy’e bağlanarak Türkiye’den KKTC’ye gelen su, yapılacak tamamlayıcı projeler ve Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulundular.

Recep Tayyip Erdoğan, Anamur'dan Girne'ye uzanan projeyi ekonomik değerinin ötesinde barış, refah ve huzur için aydınlık geleceğin tasavvuru olarak gördüğünü belirterek, hayırlı olmasını diledi.

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Başnakan Ersin Tatar da, Geçitköy'e Türkiye’den gelen suyun akmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bu tür projelerin Türkiye ile KKTC arasına nifak sokmaya çalışanlara iyi bir cevap olduğunu söyledi.

“MARAŞ KIYI VE SAHİL BÖLÜMÜ AÇILIYOR”

Başbakan  Ersin Tatar telekonferans sırasında tekrar söz alarak Maraş konusunda da açıklama yaptı.

Tatar, Maraş'ın açılması konusunda belli bir aşamaya gelindiğini; Maraş'ın kıyı ve sahil bölümünün Perşembe günü açılacağını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maraş KKTC toprağıdır. Sahil şeridinin açılmasını destekliyoruz. Açılacak yer özel mülk değildir. Bütününün açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan açılacak bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazlarının da şimdiden boşa çıktığını belirterek, bu konuda KKTC’yi desteklediklerini vurguladı.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de yayına katılarak Maraş’ın önünde açıklamalarda bulundular.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.  Erdoğan, Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını, bölgede KKTC ve Türkiye’nin dahil olmadığı hiçbir planın hayata geçemeyeceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 18:35
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