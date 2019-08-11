Başbakan Tatar ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Hala Sultan’da kıldı

Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de bayram namazını Hala Sultan Cami'nde kıldı.