Başbakan Tatar ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Hala Sultan’da kıldı

Tatar ve Akar, namaz sonrasında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Bayram namazı ve bayramlaşmada, çeşitli ülkelerden gelip KKTC’de yaşayanlar da yer aldı.
Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de bayram namazını Hala Sultan Cami'nde kıldı.
Tatar ve Akar, namaz sonrasında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Bayram namazı ve bayramlaşmada, çeşitli ülkelerden gelip KKTC’de yaşayanlar da yer aldı.