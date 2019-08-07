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Başbakan Tatar Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti

 

Başbakan Tatar Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti

 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15
Başbakan Tatar Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni organize eden derneklerin temsilcilerini kabul etti.  

Kabule festivale destek veren Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin varlığı yaşatma, uluslararası tanıtıma katkı koyma ve gençlere sahip çıkma adına festivalin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu tür organizasyonların büyük fedakarlık ve özveri gerektirdiğine işaret eden Tatar, folklor alanında çalışan herkese ve organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

Tatar, her türlü yardım ve desteğe hazır olduğunu kaydetti.

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ÖZGÜ

Festivali organize eden dernekler adına konuşma yapan Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Mustafa Özgü de, festivalin dernekler tarafından, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gençlik Dairesi katkılarıyla yapıldığını belirtti.

Festivalin bu yıl “İki kapı İki İnsan” temasıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Özgü, Lefkoşa’da yer alan Mağusa ve Baf Kapısı ve topluma katkı koyan Türkan ve Kamuran Aziz’in tanıtılması ve hatırlanmasına yönelik aktiviteler yapılacağını kaydetti.

Özgü, Başbakan Ersin Tatar’ı 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılmaya davet etti ve festivale katkıda bulunmasını talep etti.

Festivali; Gençlik Merkezi Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ), Halk Sanatları Derneği (HASDER), Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM), Akademi Sanat Derneği (ASDER), Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) organize ediyor.

Son Güncelleme: 07.08.2019 19:31
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali
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