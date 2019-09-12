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Başbakan Tatar: “Ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun“

Başbakan Ersin Tatar, askeri mühimmat deposundaki patlamalar sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi..

Başbakan Tatar: “Ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun“

Başbakan Ersin Tatar, askeri mühimmat deposundaki patlamalar sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi..

12 Eylül 2019 Perşembe 05:03
Başbakan Tatar: “Ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun“

Başbakan Ersin Tatar, askeri mühimmat deposundaki patlamalar sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "ülkemize ve halkımıza geçmiş olsun" temennisinde bulundu. 

Tatar, "Muhimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi. 

Başbakan Ersin Tatar olay sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Bilindiği gibi, Girne Arapköy yakınlarında, sabaha karşı saat 02:10 civarında, askeri bölge içerisinde, bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. 

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Gerek askeri yetkililerimiz, gerek Polis Genel Müdürlüğü, gerekse Sivil Savunma Tşkilatı ve Orman Dairesi yetkililerinin derhal olay mahalline intikaliyle birlikte, bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gereken her türlü tedbir alınmıştır...

Muhimmat deposundaki patlamalar sona erdikten sonra, bölgede askeri uzmanlar tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır...

En büyük tesellimiz ise, olayda herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın meydana gelmemesidir...

Halkımıza çok geçmiş olsun."

Son Güncelleme: 12.09.2019 08:47
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar çatalköy Patlama
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