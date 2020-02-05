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Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini, kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini, kabul ederek görüştü.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini, kabul ederek görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Tuzla Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon, Muhtar İbrahim Umay ve Tuzla Kadınlar Birliği Başkanı Resmiye İlktuğ İblikçi’den oluşan komitede yer alan Tuzla Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon, konuşmasında, Tuzla Spor Kulübü’nün 1978’den beridir kullanımında olan futbol sahasını Tuzla ve bölge halkının kullanabileceği her yaş grubuna hitap edecek şekilde sosyal ve sportif amaçlı bir tesis yapma amacında olduklarını  kaydetti. 
Ergenekon, bu tesisin yapımı için sahanın tapusunun kulüp adına verilmesi konusunda Başbakan’dan yardım ve destek istedi.

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Başbakan Ersin Tatar da, Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesi üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuzla bölgesinin kalkınmakta olan bir bölge olduğuna işaret etti. 
Gelişmekte olan bölgelerde böyle yerlerin kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başbakan Tatar, konuyla ilgileneceğini ve gerekli yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Kabulde, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 05.02.2020 19:54
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