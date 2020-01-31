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Başbakan Tatar ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini izledi

17 Ocak’ta vizyona giren, yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve Kurtuluş Osman’a da imza atan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ adlı film Gazimağusa City Mall Cinemol Cinema’da gösterime sunuldu.

Başbakan Tatar ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini izledi

17 Ocak’ta vizyona giren, yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve Kurtuluş Osman’a da imza atan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ adlı film Gazimağusa City Mall Cinemol Cinema’da gösterime sunuldu.

31 Ocak 2020 Cuma 14:58
Başbakan Tatar ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini izledi

Başbakan Tatar ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini izledi

17 Ocak’ta vizyona giren, yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve Kurtuluş Osman’a da imza atan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ adlı film Gazimağusa City Mall Cinemol Cinema’da gösterime sunuldu.

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UBP Gazimağusa Gençlik Kolları’nın düzenlediği organizasyon ile Başbakan Ersin Tatar, Parti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, İlçe Başkanı Olsan Oran ve partili gençler tarafından izlendi.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, gençlerle birlikte hareket etmenin önemine değinerek, gördüğü birlik ve beraberlikten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve ” gençlerin ülkedeki önemi çok büyük” dedi.

Tatar gençlere yürekten teşekkür ettiği konuşmasında ‘Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağım’ sözlerine yer verdi.

Başbakan Tatar ve beraberindekiler daha sonra 125 dakikalık ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ adlı filmi baştan sona izledi. Başbakan Tatar,filmi çok beğendiğini, Türkler’in tarihinin ne kadar kahramanlıklarla dolu olduğunu görüp gururlandıklarını belirterek ‘şimdi bizde gerçek hayatta üzerimize düşeni yapmak üzere gençlerle birlikte buradan ayrılıyoruz’ dedi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UBP Gazimağusa Gençlik KollarıBaşbakan Ersin TatarParti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner
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