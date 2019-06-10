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Başbakan Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'yi kabul etti

Başbakan Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'yi kabul etti

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Başbakan Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'yi kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi kabul etti. 

Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan kabulde, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci ile Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu da hazır bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Tatar'a, Başbakanlık görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Başçeri, yeni koalisyon hükümetinin göreve başlaması vesilesiyle “hayırlı olsun” ziyaretine geldiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi KKTC devleti ve halkının yanındadır" diye konuştu. 

İşbirliğinin devam edeceğini ve bu dönemde birlikte yapılacak işleri görüşmek için geldiklerini ifade eden Başçeri, tüm mesai arkadaşlarının işbirliği içinde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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Başbakan Ersin Tatar da, ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, hükümetin güven oyu alır almaz Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile çok verimli toplantılar yaptıklarını anımsattı. 

Tatar, KKTC'nin gelişmesi, kalkınması, halkın da refahı için çalışacaklarını ve bunun istikrarlı bir şekilde devamı için Türkiye Cumhuriyeti ile çalışacaklarını söyledi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gösterdiği kararlılığın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta asıl hukuka aykırı davranış ve yanlışları Rum tarafının yaptığını kaydetti. 

Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumanın önemine işaret ederek, Rum kesiminin Fatih gemisi personeli ile ilgili aldığı tutuklama kararının yanlış olduğunu, her zaman Fatihin yanında olduklarını söyledi. 

Ersin Tatar, "İnşallah yoğunluklu şekilde çalışmaları sürdüreceğiz" dedi. 

Son Güncelleme: 10.06.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Ali Murat Başçeri
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