Başbakan Tatar, Türkiye’den Şehit Aileleri ve Gazileri kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarının bulunması ile KKTC’nin ne kadar önemli bir devlet olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin her hal ve şartta KKTC’nin arkasında olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması için Türkiye’nin bölgede bir takım önemli adımlar attığını anımsattı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve bölge başkanları ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ı kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da değinen Başbakan Tatar, KKTC’nin bir kez daha Doğu Akdeniz’de ne kadar önemli bir devlet olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Başbakan Tatar şunları kaydetti:



Dolayısıyla 45’inci yıl dönümünde Barış Harekâtı’nın ne kadar isabetli bir harekât olduğu ortaya çıkmıştır. 45 yıl sonra bu bölgede Türkiye ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve esenliğinin korunması için ne kadar önemli bir pozisyon aldığını göstermektedir. Çünkü Doğu Akdeniz’de hâkimiyet kurmak elbette deniz yetki alanları içerisinde egemenlik haklarının korunması ve Türkiye ile KKTC’nin iş birliğinde bazı haklarının aranmasının mümkün olduğu ortaya çıkmıştır.”

IŞIK

Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 45’inci yılında Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, KKTC’nin anavatan Türkiye ile birlikte ebediyete kadar hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

