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Başbakan Tatar Türkiye’de

Başbakan Ersin Tatar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak ve konferans vermek üzere bu sabah Türkiye’ye gitti.

Başbakan Tatar Türkiye’de

Başbakan Ersin Tatar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak ve konferans vermek üzere bu sabah Türkiye’ye gitti.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:11
Başbakan Tatar Türkiye’de

Başbakan Ersin Tatar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak ve konferans vermek üzere bu sabah Türkiye’ye gitti.

Sabah Konya'ya giden Tatar, ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ve Kaymakam Mustafa Kutlu ile görüştü.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, birlik ve beraberlik kardeşlik mesajı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Cihanbeyli ilçesi hakkında genel bilgiler de veren Kale, Kıbrıs konusuna en az Kıbrıs Türk halkı kadar duyarlı olduklarını belirtti. 

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Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye ile birlikte var olma mücadelesinde sürekli gelişen bir KKTC olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC'yi gerek eğitim gerekse turizm açısından Türkiye'de tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz de önemli bir devlet konumunda olduğuna işaret eden Tatar, "Türkiye ve hak ve çıkarlarınızı korumak için yanımızda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan her açıklamasında bunu ifade ediyor" dedi.

 Başbakan Tatar, hem kültürel hem siyasi bağların güçlenmesinin önemine değinerek Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğleden sonra Konya’da “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor?” konulu konferans verecek Başbakan Tatar, yarın Muş’a gidecek ve Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılacak.

Son Güncelleme: 25.08.2019 18:38
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