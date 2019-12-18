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Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:29
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü

BAŞBAKAN TATAR, TÜRKİYE  CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Ersin Tatar Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüştü.

Çalışma yemeğinde,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Son Güncelleme: 18.12.2019 18:59
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