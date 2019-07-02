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Başbakan Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği Heyetini Kabul Etti

02 Temmuz 2019 Salı 14:12
Başbakan Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği (TÜRK-BEL) Başkanı Mehmet Ali Süren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin gelişmesi ve halkın güvenlik içinde yaşayabilmesi için Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak gerektiğini söyleyerek, ilişkilerin ilerlemesi köklü ve güçlü olması için çaba sarf edeceğini belirtti.

Uluslararası büyük güçlerin ve ülkelerin bölgedeki iddiaları dolayısıyla Türkiye’nin ülkedeki duruşunun daha da önem taşıdığını dile getiren Tatar, doğalgaz ve petrol konularının gündeme gelmesiyle birlik beraberlik mesajı vermenin daha da önem kazandığını kaydetti.

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Kıbrıs müzakere sürecine değinen Tatar, federal temelde çözüm arayışlarının tükendiğini, Rumların çözüm istemediğini dile getirdi. Tatar, bu noktada “Maraş kartını oynama noktasına” geldiklerini ifade etti.

Türkiye Belediyeciler Birliği Başkanı Mehmet Ali Süren de, Başbakan Ersin Tatar’ı tebrik ederek, “Yeni göreviniz hayırlı olsun” dedi.

Süren, yerel yönetimlerin önemine değindiği konuşmasında, KKTC’ye büyük önem verdiklerini, Gazimağusa’ya da TÜRK-BEL’in bir şubesini açtıklarını kaydetti.

Projeleri ile ilgili Tatar’a bilgi veren Süren, KKTC’nin kentsel kalkınmasına ilişkin hazırladıkları detaylı çalışmayı içeren kitabı Başbakan Tatar’a sundu.

Son Güncelleme: 02.07.2019 17:14
Anahtar Kelimeler:
TatarTürkiye Belediyeciler Birliği
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