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Başbakan Tatar tüm Hristiyanların Noel yortusunu kutladı

Başbakan Ersin Tatar tüm Hristiyan dünyası ile KKTC’de yaşayan Hristiyanların “24 Aralık Noel Yortularını” kutladı.

Başbakan Tatar tüm Hristiyanların Noel yortusunu kutladı

Başbakan Ersin Tatar tüm Hristiyan dünyası ile KKTC’de yaşayan Hristiyanların “24 Aralık Noel Yortularını” kutladı.

24 Aralık 2019 Salı 08:37
Başbakan Tatar tüm Hristiyanların Noel yortusunu kutladı

Noel sebebiyle mesaj yayımlayan Başbakan Tatar, farklı dinlere, dillere, örf, adet ve kültürlere sahip olmanın insanlık için bir zenginlik olduğunu ve asla çatışma sebebi olmaması gerektiğini vurguladı.

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Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle:

“KKTC’de öğrenci, emekçi veya başka bir sebeple ikamet eden tüm Hristiyanlarla, Hristiyan dünyasının Noel Yortularını içtenlikle tebrik ediyorum. Farklı dinlere, dillere, örf, adet ve kültürlere sahip olmak insanlık için bir zenginliktir, asla çatışma sebebi olmamalıdır. Barış içinde, birlikte olmak, dünyayı daha mutlu, refah güven içinde yaşanan bir yer haline getirmek, ortak bir gelecek inşa etmek herkesin amacı olmalı, herkes dil, din farkı gözetmeksizin bu ülküde birleşmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle genelde Hristiyan dünyası, özelde KKTC’de yaşayan tüm Hristiyanlar olmak üzere Hristiyan aleminin Noel Yortusunu içtenlikle tebrik ediyorum.”

Son Güncelleme: 24.12.2019 12:33
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarNoel Kutlama
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