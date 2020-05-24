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Tepebaşı'nda yangın
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Başbakan Tatar, Tepebaşı’ndaki yangınla ilgili incelemelerde bulundu

24 Mayıs 2020 Pazar 21:05
Başbakan Tatar, Tepebaşı’ndaki yangınla ilgili incelemelerde bulundu
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BAŞBAKAN TATAR, TEPEBAŞI’NDAKİ YANGINLA İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Başbakan Ersin Tatar bugün öğle saatlerinde Tepebaşında çıkan yangın sonrasında bölgede incelemede bulundu.

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Tarım bakanı Dursun Oğuz konuyla ilgili Başbakan Tatar’a, yanan alanla ilgili bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ,39. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgneral Nihat Ergün, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu  ve diğer ilgililerden bilgiler alan Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının devreye koyduğu Mobil  Kriz Koordinasyon Merkezinde bir toplantı yaparak  son dönemlerde artış gösteren  yangınlarla ilgili  tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yangınların önlenmesi hususunda gerekenin yapılması talimatını verdi.

Son Güncelleme: 24.05.2020 21:16
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