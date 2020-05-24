Başbakan Tatar, Tepebaşı’ndaki yangınla ilgili incelemelerde bulundu

BAŞBAKAN TATAR, TEPEBAŞI’NDAKİ YANGINLA İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Başbakan Ersin Tatar bugün öğle saatlerinde Tepebaşında çıkan yangın sonrasında bölgede incelemede bulundu.

Tarım bakanı Dursun Oğuz konuyla ilgili Başbakan Tatar’a, yanan alanla ilgili bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ,39. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgneral Nihat Ergün, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve diğer ilgililerden bilgiler alan Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının devreye koyduğu Mobil Kriz Koordinasyon Merkezinde bir toplantı yaparak son dönemlerde artış gösteren yangınlarla ilgili tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yangınların önlenmesi hususunda gerekenin yapılması talimatını verdi.