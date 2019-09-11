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Başbakan Tatar, TC ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTC Üniversite Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Başbakan Tatar, TC ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTC Üniversite Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22
Başbakan Tatar, TC ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTC Üniversite Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı açıklamada, KKTC’nin büyük bir gelişim ve değişim içerisinde olduğunu dile getirerek, spor alanında da çok başarılı sporcuların  yetiştiğine işaret etti.

“Dostluk kardeşlik evrensel kaynaşma gibi kavramları Güney komşularımız hala görmezden geliyor” diyen Tatar, hiçbir ülkenin kendileriyle sorunu olmadığını ancak Güney yönetiminin bu temaslara engel olmasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Kıbrıs’ta 2 halk olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini, son dönemde üniversitelerin de gayretleriyle çeşitli alanlarda olumlu adımlar atıldığını anlatan Tatar, bu mücadelede kendilerine destek olunmasından mutluluk duyduğunu ve münasebetlerin daha da artmasını umduğunu belirtti.

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TANER

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Taner, KKTC’deki kardeşlerine yardım etmenin görevleri olduğunu dile getirerek, bugüne kadar yapılanların çok yavaş ilerlediğini ifade etti.

“Bu süreçte gördük ki, Avrupalılar çok fazla engel değil sporda, Güney çok bastırıyor ve haksız ithamlarda bulunuyor” diyen Taner, spor yapmanın da eğitim sağlık gibi bir insan hakkı olduğunu ve buna engel olunmasının doğru kabul edilemeyeceğini belirtti.

Taner, uluslararası organizasyonlarda KKTC’yi temsil eden gençlerin duruşlarıyla davranışlarının çok etkili olduğunu kaydederek, kendilerinin her zaman üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ve farklı organizasyonlarla ilgili girişimlerinin de devam edeceğini söyledi.

KKTC Üniversite Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yetkililerinin son dönemde kendilerine uluslararası alanlarda yardımcı olduğunu anlatarak KKTC sporuna yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Son Güncelleme: 11.09.2019 14:36
Anahtar Kelimeler:
TC Ve KKTC Üniversite Sporları FederasyonlarıErsin Tatar
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