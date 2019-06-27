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Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti

Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti

27 Haziran 2019 Perşembe 15:24
Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti

TATAR: “HER ŞEYİN BAŞINDA SAĞLIK GELİR, BU YÜZDEN SAĞLIK HİZMETLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRKUT, SORUNLAR, GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLER VE TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ İÇEREN DOSYA SUNDU

Başbakan Ersin Tatar, her şeyin başında sağlığın geldiğini, bu yüzden sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni (KTTB) kabul etti.

BAŞBAKAN’A DOSYA

Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve beraberindeki heyet, Başbakan Tatar'a birliğin çalışmalarını ve taleplerini içeren bir dosya verdi.

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Gürkut, yeni hükümet dönemimde Tatar'a başarılar dileyerek, birlik hakkında bilgi aktardı.

Birliğin meslek yanında ülkeye, insana, doğaya, çevreye de duyarlı olduğunu, sosyal projelere destek verdiğini anlatan Gürkut, Tatar'a sağlık alanındaki sorunlar, geliştirilmesi gereken hizmetler ve talepleri hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

TATAR

Başbakan Tatar da, yıllardır sivil toplum örgütlerini takip ettiğini, çalışmalarını izlediğini genel kurullarına katıldığını belirterek, Tabipler Birliği’nin de bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Tatar, "Her şeyin başında sağlık gelir, bu yüzden sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek, tıp alanının sürekli geliştiğini, ayak uydurmak için de imkanlar sağlamanın görevleri olduğunu kaydetti.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının da en iyi ortamda çalışmaları ve vatandaşlara hizmet vermesinin de önemini bildiklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının iyi bir sağlık sistemine layık olduğunu vurguladı.

Tatar, sağlık çalışanlarını da taktir ettiğini ifade ederek, hastanelerde çok iyi doktorların bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının sağlığının emin ellerde olduğunu söyledi

Son Güncelleme: 27.06.2019 19:16
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