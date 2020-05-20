Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç ile görüştü

Son günlerde farklı bölgelerde başlayan yangınların söndürülmesi ve önlenebilmesi çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Sivil Savunma Başkanı Başbakan Tatar’a Sivil Savunma Başkanlığınca hazırlanan “Arazi ve Orman Yangınlarına Karşı Alınması Önerilen Tedbirler”e ilişkin raporu da takdim etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener’in de hazır bulunduğu görüşmede Başbakan’a konuyla ilgili Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının yapmakta olduğu hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bu çerçevede daha hızlı ve etkin kriz bölgelerine intikalin sağlanıp sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması amacıyla oluşturulan ve etkin ve verimli çalışma için büyük ihtiyaç duyulan “Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi”nin de tanıtımı Başbakan’a yapıldı. Araçta incelemelerde de bulunan Başbakan Tatar Sivil Savunma Teşkilatı’nın Başkan Karakoç ile çok başarılı işlere imza attığına vurgu yaparak önümüzdeki süreçte de Sivil Savunmaya çok iş düşeceğini kaydetti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.