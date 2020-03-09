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Başbakan Tatar: “Sınır kapılarının kapatılmasının nedeni ekonomik”

Başbakan Tatar: “Sınır kapılarının kapatılmasının nedeni ekonomik”

09 Mart 2020 Pazartesi 12:03
Başbakan Tatar: “Sınır kapılarının kapatılmasının nedeni ekonomik”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan başbakan Ersin Tatar, sınır kapılarının virüs bahanesiyle kapatıldığını konuyu Maraş’a bağlamanın manasız olduğunu belirterek, ülkede görülmeyen koronavirüs konusununsa bahane olarak kullanıldığını söyledi. Tatar, Rum yönetiminin ekonomik nedenlerle bu kararı aldığını belirtti.

Bazı milletvekillerinin Güney’i savunur duruma gelmesini doğru bulmadığını ifade eden Tatar, Güney’in virüs görülen ülkelerdeki uçuşları bile durdurmadığını kaydetti.

“KAPILARIN KAPATILMA NEDENİ EKONOMİK”

Başbakan Tatar, kapıların kapatılmasının ekonomik nedenlere bağlı olduğunu ve Güney’den kuzeye geçişlerin artması nedeniyle yapıldığı görüşünü ifade ederek “Kapılar bizim dönemimizde açıldı, biz hiçbir zaman kapıları kapamayı düşünmedik. Güney kimseyi muhattap almıyor ve refahı düşürmek için her şeyi yapıyor. Hiçbir zaman adil bir ortaklık düşünmediklerini bilerek adım atmalıyız” dedi.

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Tatar, Lokmacı sınır kapısında cumartesi günü yaşanan arbedeyi de kesinlikle tasvip etmediklerini ve yapılan en çirkin hareketlerden biri olduğunu kaydederek kınadı.

Petrol fiyatlarının düşmesinden ekonominin de olumlu etkilenmesini umduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar, konulara pozitif bakarak yapılan yanlışlara ortak tepki vermek gerektiğini söyledi.

Tatar, kapların kapılmasını milletvekillerinin Maraş’a bağlamasını doğru bulmadığını yineleyerek, mülteciler konusuna da değindi ve mültecilere silah göstermenin medeniyet olamayacağını belirtti.

ULUÇAY

Toplantıda daha sonra Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Rum tarafının tek yanlı kararla kapattığı dört sınır kapısı konusunda KKTC’yi AP’de temsil eden milletvekilleriyle istişare yaptıklarını hatırlatarak ilgili yazıları göndereceklerini ve ziyaretler gerçekleştirileceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
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