Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan ve Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.
Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan ve Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.
24 Ocak 2020 Cuma 12:34
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’dan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ve bilgi aldı.
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