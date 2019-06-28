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Başbakan Tatar PGM Müdürü Manavoğlu ve berbaberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Tatar PGM Müdürü Manavoğlu ve berbaberindeki heyeti kabul etti

28 Haziran 2019 Cuma 11:17
Başbakan Tatar PGM Müdürü Manavoğlu ve berbaberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu ve beraberindeki heyeti  kabul etti.

Başbakan Tatar, nüfusun ve öğrenci sayısının arttığını dolayısıyla polis sayısının da artırılması gerektiğini, bunun bilinci içinde olduklarını kaydetti. 

Ziyarette Manavoğlu’nun yanı sıra, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soydan, PGM Özel K. Md. M/Mv. Ahmet Soyer de hazır bulundu.

MANAVOĞLU

PGM Müdürü Manavoğlu, polis örgütünün 55’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, örgütün ve örgüte bağlı itfaiyenin, halkın huzur ve güven içinde yaşaması için haftanın yedi günü 24 saat hizmet verdiğini belirtti. 

Ziyarette yaptığı konuşmada örgütün sorunlarına değinen Manavoğlu, personel eksikliği yaşadıklarını ayrıca suçla etkin mücadele için önem taşıyan bazı yasaların Meclis’ten  geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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TATAR

Başbakan Ersin Tatar, polis örgütünün çalışmalarının etkin şekilde yapılabilmesi için teknolojik imkanların ve polis sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Nüfusun ve öğrenci sayısının arttığını söyleyen Tatar, dolayısıyla polis sayısının da artırılması gerektiğini, bunun bilinci içinde olduklarını kaydetti. 

Yeni polislerin eğitilmesinin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, ihtiyaçların karşılanması için imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Karşılaştırma yapıldığı zaman KKTC’nin huzurlu ve güvenli bir ülke olduğunu dile getiren Tatar, yaşanan olumsuz olaylardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Tatar, yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a kaçan suçlular konusuna değinerek, bu olayların takibinin yapılması gerektiğini ifade etti. 

Son Güncelleme: 28.06.2019 14:21
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