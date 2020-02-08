Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Şubat tarihleri arasında Londra’da bulunacak Başbakan Tatar, pazartesi günü 04.10 da Londra’ya gitmek üzere adadan ayrılacak.
Tatar, orada bulunduğu sürede çeşitli temaslar yapacak, siyasilerle görüşmeler gerçekleştirecek.
08 Şubat 2020 Cumartesi 09:16
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Şubat tarihleri arasında Londra’da bulunacak Başbakan Tatar, pazartesi günü 04.10 da Londra’ya gitmek üzere adadan ayrılacak.
Son Güncelleme: 08.02.2020 12:17