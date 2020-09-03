banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
458.380
DOLAR
7.3779
STERLİN
9.8205
EURO
8.7000
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

Başbakan Tatar Ortopedik Özürlüler Derneği’nden bir heyeti kabul etti

Başbakan Ersin Tatar,  Günay Kibrit başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü. 

03 Eylül 2020 Perşembe 09:01
Başbakan Tatar Ortopedik Özürlüler Derneği’nden bir heyeti kabul etti
banner337
banner351

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Dernek Başkanı Günay Kibrit, inşasına başlanan ama maddi imkansızlıklardan dolayı yarım kalan Ortopedik Özürlüler için Spor Aktivite Merkezi projesinin, Acil Durum Hastanesi için devredildiğini anlattı.
 Kibrit,  projeye geçmişte çok büyük emek veren merhum Mustafa Çelik’in aziz hatırasına,  spor merkezinin başka bir yerde devlet tarafından inşa edilmesi için Başbakan’dan destek talep etti.
Başbakan Ersin Tatar da söz konusu bölge ve alanın Acil Durum Hastanesi yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığına geri devrinin sağlanmasında gösterilen kolaylık ve anlayış için derneğe teşekkürlerini sundu. 

banner341
Ülkenin zor bir dönemden geçerken, bazı fedakarlıklar yapmanın ve anlayış göstermenin önemine işaret eden Tatar, merkezin devletin katkısıyla yapılması hususunu Bakanlar Kurulu’na ileteceğini belirtti.  
Başbakan Tatar, bu merkezin ortopedik özürlülerin çok büyük bir ihtiyacına cevap verebilecek kapsamda olduğuna vurgu yaptı.
Tatar, yeni projenin, hem sosyal devlet anlayışının gereği hem de Ortopedik Özürlüler Derneği’ne  özverisi nedeniyle bir teşekkür olacağının altını çizdi. 
Başbakan Tatar, seçim yasakları nedeniyle bu dönemde bunu gerçekleştirmenin şu an için zor olacağını ancak seçim sonrası ortopedik özürlülerin bu hayalinin gerçekleşmesi yönünde her türlü katkıyı koymaya çalışacağını söyledi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ortopedik Özürlüler DerneğiBaşbakan Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Personeline Yapılan Covid-19 Testi Sonuçları Negatif Çıktı
Girne Belediyesi Personeline Yapılan Covid-19 Testi Sonuçları Negatif Çıktı
Gönyeli Belediyesi İlkyardım Farkındalığı Seminerleri Düzenleniyor
Gönyeli Belediyesi İlkyardım Farkındalığı Seminerleri Düzenleniyor
Tarım Bakanlığı Salamis Kampıng Tesisi İle İlgili Açıklama Yaptı
Tarım Bakanlığı Salamis Kampıng Tesisi İle İlgili Açıklama Yaptı
Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret
Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret
Meclis Takımı ile Belediyeler Birliği Futbol Maçı Oynadı
Meclis Takımı ile Belediyeler Birliği Futbol Maçı Oynadı
Denktaş: Öncelik bu işlerin kendi müteahhitlerimiz üzerinden yapılması
Denktaş: Öncelik bu işlerin kendi müteahhitlerimiz üzerinden yapılması
Memorial KKTC ve bazı kamu hekimleri sınırları zorluyor!
Memorial KKTC ve bazı kamu hekimleri sınırları zorluyor!
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim