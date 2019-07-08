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Başbakan Tatar narenciye ihracatçı birliklerinden bir heyeti kabul etti

Başbakan Tatar narenciye ihracatçı birliklerinden bir heyeti kabul etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
Başbakan Tatar narenciye ihracatçı birliklerinden bir heyeti kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, heyet adına yaptığı konuşmada, tek seslilik amacıyla iki birliğin “Narenciye İhracatçı Birlikleri” adı altında  birlikte hareket ettiğini  kaydetti.

Hastürk, üreticiden aldıkları ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti ve narenciye sektörü için büyük bir çaba ortaya koyduklarını, fabrikaları çalıştırdıklarını ve istihdamlar sağladıklarını anlattı.

Zor olan narenciye ihracatı alanında dünya pazarında rekabet etmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Hastürk, narenciyeyi dalından alarak ürünü değerlendirdiklerini ve pazarlara sunduklarını anlattı ve bu işin en zor yanının rekabet edebilirlik olduğunu söyledi.

En fazla narenciyenin ekonomik işbirliği çerçevesinde Türkiye’ye satıldığını ifade eden Hastürk, bunu sektörün olumlu yanlarından biri olarak değerlendirdi  ve susuzluğun da en önemli olumsuzluk olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’a verilerek narenciye sulamasında kullanılabilmesinin çok olumlu bir gelişme olacağını ifade eden Hastürk,  bununla ilgili projenin kısa sürede tamamlanmasını, suyun tarımda kullanılabilmesini temenni etti.
 

Hastürk hükümetin narenciye sektörüyle ilgilenmesi taleplerini de Tatar’a iletti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı  birliğe teşekkürlerini sundu ve dünya pazarında rekabet edebilirliğin çok önemli olduğunu kaydetti. Rekabet edebilmek için kalitenin önemli bir unsur olduğunu belirten Tatar, fiyatın da ona göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ürün tanıtımı ve ürünün  ihraç edilebileceği pazarları yaratabilmek için ortaya koydukları çalışmalardan dolayı birlik yetkililerini takdir ettiğini söyleyen Tatar, yaptıklarının büyük bir özveri ve fedakarlık isteyen bir iş olduğunu kaydetti.

Yürütülen çalışmalara ve sektöre, hükümetin, elindeki imkanlar dahilinde destek vermek durumunda olduğunu ifade eden Başbakan Tatar,  üretim için bazı koşullar gerektiğini, su sorununun çözülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt Bölgesine aktarılması için çalışıldığını kaydeden Tatar,  yakında bu projenin tamamlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

KKTC’de Türkiye’nin desteğiyle bazı önemli projelerin hayat bulabildiğini kaydeden Tatar, son 20 yılda turizm, yükseköğrenim, bankacılık, hizmet sektörleri  gibi sektörlerin büyük gelişim kaydettiğini söyledi.

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Narenciye sektörüne sadece ihracat bağlamında bakmamak gerektiğini söyleyen  Tatar, yüksek sayıda turist ve öğrenciden dolayı  ürünün iç piyasada da değerlendirilebileceğini dile getirdi.

İyi olan ürünün yurt dışına gittiğini kaydeden Tatar, bunun devamlılığının önemli olduğunu belirtti ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını yineledi.

Son Güncelleme: 08.07.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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