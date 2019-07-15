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Başbakan Tatar, mobilyacılarla yerli üretimi konuştu

Başbakan Tatar, mobilyacılarla yerli üretimi konuştu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
Başbakan Tatar, mobilyacılarla yerli üretimi konuştu

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah görüştüğü Mobilya Sanayiciler Derneği başkan ve üyeleriyle görüşmesinde, yerli üretimin daha da gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar bugün Hüseyin Ciddi başkanlığındaki Mobilya Sanayiciler Derneği heyetini kabul ederek, görüştü.

Mobilya sektörünün içinde bulunduğu durumun ele alındığı görüşmede konuşan Başbakan Ersin Tatar, mobilya sektörünün gelişen bir sektör olduğunu belirterek, kendisinin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde 6 girişimcinin Mersin’de birlikte mağaza açtığını anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok gelişmenin yaşandığını, yerli üreticilerin yeni yapılan binalara mobilya verdiğini söyleyen Başbakan Tatar, markalaşmanın önemine işaret etti.

Ülkede birçok markanın geliştiğini ve piyasanın da bunu kabul ettiğini kaydeden Başbakan Tatar, yeni açılan yerlerde yerli üreticilerin mobilyalarını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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Başbakan Tatar, “Yerli üretim dediğimizde katma değeri ve istihdamı ülkemizden karşılanması ülke ekonomisi için çok yararlıdır. Ekonominin büyümesi için bu tür başarılara ihtiyacımız vardır.

Hükümet olarak biz her zaman olduğu gibi bunları değerlendirmek durumundayız” dedi.

Başbakan Tatar,  haksız rekabetin önlenmesi ve ürettiklerimizin artması için yapılacak düzenlemelerin yerinde olacağı görüşünü aktardı. .

İhracatın da önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, belli bir kapasiteden sonra yerli talebin yeterli olmayabileceğini ve dışa da açılmak gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı ekonomiyle ilgili çalıştayda Türkiye pazarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine açık olduğunu,  her türlü fırsatın verilebileceğinin ifade edildiğini anımsatan Başbakan Tatar, “ 80 milyonluk büyüyen bir pazarın size de açık olduğunu biliyoruz” dedi.

Hüseyin Ciddi  ise ziyarette yaptığı konuşmada, Başbakan Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi ve sektörün içinde bulunduğu sorunları aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Son Güncelleme: 15.07.2019 19:44
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