Başbakan Tatar Medef Defence Ltd’i ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar Haspolat’ta bulunan Medef Defence LTD’i ziyaret etti.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ziyareti sırasında şirket sahibi Salih Zeki Avcı, 30 yıllık AVCI fişeklerinin üretim tecrübesiyle, yan kuruluşu olarak Medef Defence LTD oluşturduklarını ve %100 yerli girdiler ve tümüyle yerli makinelerle katma değeri yüksek şekilde sadece dolum aşamasında değil tüm komponentleri ile birlikte mühimmat üretimi yapmakta olduklarını anlattı.
TATAR
Başbakan Tatar da “KKTC’de ilk ve tek” olan bu girişimin önemine vurgu yaparak, genç girişimcileri desteklemenin önemine dikkat çekti ve ülke ekonomisine büyük katkı yapacak böylesi girişimcilerin önlerinin açılması ve desteklenmelerinin hükümetlerin görevi olması gerektiğine işaret etti. Başbakan Tatar’a ziyaretinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti. Ziyarette Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve bazı bürokratlar da yer aldı.