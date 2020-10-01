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Başbakan Tatar: Meclisimize çok önemli görevler düşmekte

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyet Meclisi’nde önemli görevler üstlenecek milletvekillerine başarı diledi.

01 Ekim 2020 Perşembe 19:40
Başbakan Tatar: Meclisimize çok önemli görevler düşmekte
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyet Meclisi’nde önemli görevler üstlenecek milletvekillerine başarı diledi.

Başbakan Tatar, 2020-2021 Yasama Yılı ile ilgili mesajında şunları kaydetti:

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 “ Öncelikle Meclis yeni yasama dönemine girerken yapılacak çalışmaların halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. Bütün dünyada etkili olan salgın, sağlık açısından olduğu kadar ekonomimiz üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dolayısıyla gerek hükümetlerimizin, gerekse Meclisimizin üzerine önümüzdeki birkaç yıl için çok önemli görevler düşmektedir.”

“Ben birlik içinde olduğumuz Anavatan Türkiye ile kardeşçe samimi etkin ve verimli iş birliğimizi sürdürebildiğimiz sürece yaşadığımız sorunları aşacağımızdan eminim” diyen Tatar sözlerini “Yeni yasama döneminin halkımıza, ülkemize, devletimize hayırlı olmasını diler, tüm milletvekillerimize başarılar dilerim” temennisiyle tamamladı.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 20:22
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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