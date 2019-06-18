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Başbakan Tatar: “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır”

Başbakan Tatar: “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır”

18 Haziran 2019 Salı 10:58
Başbakan Tatar: “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır”

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin geleceğini etkileyecek milli bir mücadele verilmekte olduğunu ifade ederek, “Mavi vatana sahip çıkmak şarttır. Bunda Türkiye de biz de kararlıyız. Aksi halde, birilerinin haklarımızı çalmasına, geleceğimizi karartmasına göz yummuş olacağız” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan Başbakanı Çipras ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un; Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin, hakları için Doğu Akdeniz’de sondaj yapan Fatih gemisi yüzünden Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isteyecekleri” yönündeki haberleri değerlendirdi.

Başbakan Tatar, “Yunanistan ‘Enosis’ hayali yüzünden Kıbrıs’ta savaş çıkaran, Kıbrıs Türkü’nün katledilmesine, bebeklerimizin, kadınlarımızın toplu mezarlara gömülmesine yol açan ülkedir. Kıbrıs sorununun baş suçlusu şimdi yavuz hırsız ev sahibini kovar misali Türkiye’ye çatmakla hiçbir şey sağlayamaz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Fransa’yı eleştirirken de şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim yıllardır söylemekte olduğumuzu bir kez daha ifade ederek Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serpmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz’e kıyıdaştır. İngiltere ve Yunanistan gibi Kıbrıs’ın garantörüdür. Peki, Fransa nedir? Ne arıyor Kıbrıs’ta?”

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Başbakan Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türkü’ne verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine ve “Rum yanlısı” bir siyaset izlemeyi maharet saydığına da dikkat çekerek, şunları ifade etti:

“Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da tarihte benzerine az rastlanan bir çıkar kavgası sürdürülmektedir. Bazı ülkelerle, onlarla iş birliği içinde davranan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye ve bizi Doğu Akdeniz’den dışlayarak haklarımızı gasp edebileceklerinin hayalini kurmaktadırlar. Bu çıkar kavgası nedeniyledir ki uygar geçinen bazı uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve AB, Kıbrıs’taki gerçekleri ve Rum uzlaşmazlığını bilmelerine rağmen doğruları ifade etmekten, Rum tarafını doğru yola davet etmekten kaçınıyor.

Türkiye’mizin mavi vatan kavramı çerçevesinde kendisi ve bizim Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruması, garantör ülke olarak bizim mal ve can güvenliğimizi sağlamayı sürdürmesi, Kıbrıs Türkü için büyük bir şans ve korunması gereken bir ilişkidir.

Kısacası, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin geleceğini etkileyecek milli bir mücadele verilmektedir ve mavi vatana sahip çıkmak şarttır. Bunda, Türkiye de biz de kararlıyız. Aksi halde, birilerinin haklarımızı çalmasına, geleceğimizi karartmasına göz yummuş olacağız.

Fransa ve Avrupa Birliği, Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını yok sayarak, tehditler savurarak,  mantıksız, uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı kararlar alarak bizi korkutacağını, gerileteceğini sanıyorsa aldanıyor.”

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:10
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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