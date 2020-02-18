Başbakan Tatar: “Maraş’ı Açmakta Kararlıyız”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Maraş’ın açılması konusunda kararlı olduklarını, bu adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük yarar sağlayacağını vurguladı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın takdiri ile kazandıktan sonra ülke yararına Türkiye ile kuracakları sağlıklı ve yakın ilişkilerle aktif siyaset izleyerek Doğu Akdeniz’de haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

Maraş’ı açmakta kararlı olduklarını dile getiren Tatar, “Biz hükümet olarak, Türkiye ile de uyum içinde Maraş’ı açmak kararındayız. Ben Cumhurbaşkanlığına seçildiğim anda bu politikanın destekçisi olacağım. Kapalı Maraş’ın açık Maraş’la birleştirilmesi ciddi bir ekonomik kazanım sağlayacak, ülkemiz iş insanları için yeni imkanların doğmasına neden olacaktır” dedi.

Tatar, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekerek, hem UBP’nin hem de KKTC’nin sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.

“Ben bu şerefli makama adayım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son dönemde yarattığı tartışmalara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

“Orada oturan kişinin yarattığı gereği olmayan tartışmalar, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye’de sıkıntı yaratmıştır. Bizim Cumhurbaşkanlığımızda hem halkımızın tümü hem kurum kuruluşlarımız hem de Anavatan Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler, diyalog ve iş birliği içinde olacağız”.

“O MAKAMA MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ”

Tatar zamanın hızlı geçtiğine vurgu yaparak, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

“Kazanmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, “Bu yarış hepimizindir, o makamı UBP gerçekten güçlüyse, memleketin en büyük partisiyse ki öyledir, o zaman mutlaka kazanmamız gerekmektedir. Çünkü biz o güçteyiz” şeklinde konuştu.

Tatar konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Biz şehitlerimizin, gazilerimizin, Türkiye’mizin, bizlerin çocukların geleceği için yollardayız. Gördüğüm tabloyla bunu şereflendireceğiz. O makama mührümüzü vuracağız”.



