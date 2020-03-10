Başbakan Tatar Lokmacı ve Metehan kapılarında incelemelerde bulundu

Başbakan Tatar'a incelemeleri sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, dün Lokmacı'da BM askerinin KKTC topraklarına girmeye ve önlem almaya çalıştığını ancak bu gibi olaylara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tatar, sınırda dün gösterilen duruştan dolayı KKTC polisine teşekkür ederek, KKTC'nin egemen bir devlet olduğunu, sınırlarının da kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bu sınırların dikkate alınması gerektiğini, burada bir devlet olduğunu ve bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceklerini herkesin bilmesi gerektiğini belirten Tatar, KKTC devletini ve iç güvenliği koruyan polise teşekkür etti.Tatar, mütekabiliyet gereği ne yapılması gerekiyorsa onun yapıldığını vurguladı ve "Topraklarımıza egemenliğimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Tatar, sınır Kapıların kapanması konusunda ilk önce korona virüs konusunun gündeme getirildiğini ifade ederek, önemli olanın halk sağlığı olduğunu, kendilerinin de dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Acil önlemler aldığını kriz masası oluşturulduğunu, sınırlarda önlemlerin iki katına çıkarıldığını anlattı.

Bakanlar Kurulu’nun bu sabah yeniden toplanacağını ifade eden Tatar, dünyaya sıkıntı yaratan bir durum olduğunu ve bunun ülkeye yansımaması için tedbirler aldıklarını, TC ile de temas kurulduğunu ve her türlü tedbirin ve kontrolün devam edeceğini söyledi.