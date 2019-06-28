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Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

28 Haziran 2019 Cuma 15:45
Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Başbakan Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre  Tatar törende yaptığı konuşmada, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin ülkenin en güzel yerlerinden birinde bir ilim ve bilim yuvası olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Üniversiteden mezun olanları kutlayarak başarılar dileyen Başbakan Tatar, “Esas hayat şimdi başlıyor, esas imtihan şimdi başlıyor” diye konuştu.

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Başbakan Tatar; mezunların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve geldikleri ülkelerin hayrı için çalışacaklarına olan inancını dile getirdi.

Tatar, “Kendinizi daha da eğiteceksiniz. İnsanlarınız için çok çalışıp üreteceksiniz. Önemli olan burada öğrendiklerinizi güzel şeylere çevirebilmek, güzel şeylere imza atabilmektir. Bu uzun yolculuğa çıkarken sizi KKTC’nin Başbakanı olarak kutlamak istiyorum” diye konuştu.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu belirten Tatar, okumanın bir yere kadar olduğunu, okumanın ardından alınan kültür ve eğitimle bu bilgileri hayata geçirerek insanlığa ve adalete hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. Başbakan Tatar; dürüstlüğün, karakterli olmanın önemli olduğunu da ifade etti. 

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Son Güncelleme: 28.06.2019 19:00
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