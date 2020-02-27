Başbakan Tatar: “Kuzey Kıbrıs uçuşları vergiler hariç 1 TL”

Başbakan Ersin Tatar, THY Kıbrıs Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Anadolujet’ten kesilecek uçak biletlerinin fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak düzenlendiğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar bugün bir kabulde yaptığı açıklamada, THY’nin Kuzey Kıbrıs Müdürlüğü ile yapılan yoğun görüşmelerin neticelendiğini ve bu kapsamda Kıbrıs’a özel uçak bileti fiyatlarının 1 TL artı vergiler olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Kısa süre önce Atlasjet’in uçuşlarına son vermesiyle birlikte bilet fiyatlarında beklenmedik artışlar olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, yaşanan bu gelişmeler ışığında THY Kıbrıs Müdürlüğü ve Anadolujet Başkanlığı nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

“Kuzey Kıbrıs için özel olarak bu günden itibaren 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihlerinde kullanılmak üzere gerek Ercan çıkışlı Türkiye yönüne, gerekse de Türkiye çıkışlı Ercan yönünde kesilecek biletler 1 TL + vergiler olarak düzenlenmiştir. Amacımız başta ülke insanımızın Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de dünyanın herhangi bir yerine uygun fiyatlarda seyahat etmesini sağlamaktır. Bu işbirliğini sağlayan başta THY Kıbrıs Müdürlüğü ile Anadolujet Başkanlığı’na ülkem adına teşekkür ediyorum.

“THY UÇUŞLARINDAKİ ÖĞRENCİ İNDİRİMLERİ 2020’DE DE DEVAM EDECEK”

2019 yılında öğrencilere verilen indirimlerin 2020 yılında da devam etmesine yönelik bir süredir yürütülen görüşmelerin de olumlu sonuçlandığını dile getiren Başbakan Ersin Tatar, “2019 yılında öğrencilere THY uçuşlarında verilen indirimler 2020 yılında da devam edecektir” dedi.

Özel fiyatlar ile ilgili detaylı bilgilere Anadolujet’in resmi internet sayfasından ulaşılabilir.