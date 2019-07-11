Başbakan Tatar Kumsal olaylarında eşi ve 3 çoğunu kaybeden İlhan’ın Oğlu Prof. Dr. Mustafa Necati İlhan’ı kabul edip madalya verdi

Başbakan Ersin Tatar, 1963 yılında kumsal olaylarında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından öldürülen Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necati İlhan’ı kabul etti ve ona madalya verdi.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, dün “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin rolü Çalıştayı”na katılan Mustafa Necati İlhan’ı, Binbaşı İlhan’ın sonraki evliliğinden olan çocuğu olduğunu öğrendiğinde duygularına hakim olamadığını anlatı.

Prof. Mustafa Necati İlhan’ı KKTC’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Tatar, kendisine madalya takdim etti ve bunun sıradan bir madalya olmadığını, anlamının çok büyük olduğunu ifade etti.

“Bu konuşmayı yaparken bile tüylerim diken diken oldu” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinin kolay olmadığını kaydetti ve Kumsal katliamının da Kıbrıs Türk tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğunu vurguladı.

Tatar, Maliye Bakanı’yken, Nihat İlhan’ı ağırladığını ve Kumsal olaylarından sonra ne kadar büyük acılar yaşadığını kendilerine anlattığını aktardı.

Tatar, Nihat İlhan’a ve kumsal olaylarında hayatını kaybeden eşi ile çocuklarına rahmet de diledi.

Mustafa Necati İlhan ise Tatar’a teşekkürlerini iletti.